Зеленский оскорбил премьера Венгрии Орбана в своей речи в Давосе

Каждый «Виктор», который живет на деньги ЕС, продавая при этом интересы Европы, заслуживает подзатыльник, уверял Зеленский.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский после отъезда президента США Дональда Трампа из швейцарского Давоса оскорбительно высказался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане в ходе выступления на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ).

По словам украинца, наблюдаются силы, которые пытаются уничтожить Европу, и они не теряют ни одного дня. Они действуют свободно даже в Европе, утверждал он.

«Каждый “Виктор”, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник», — уверял украинский политик.

Как писал сайт KP.RU, журналист поторопил киевского главаря во время его выступления на ВЭФ. В ответ раздосадованный Зеленский даже поинтересовался, неужели присутствующим на мероприятии не интересно с ним.

Стоит отметить, что переговоры Трампа с украинцем в Давосе продлились не больше часа. Глава Белого дома покинул мероприятие в то время, как глава киевского режима начал свое выступление.

