Глава киевского режима Владимир Зеленский после отъезда президента США Дональда Трампа из швейцарского Давоса оскорбительно высказался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане в ходе выступления на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ).
По словам украинца, наблюдаются силы, которые пытаются уничтожить Европу, и они не теряют ни одного дня. Они действуют свободно даже в Европе, утверждал он.
«Каждый “Виктор”, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник», — уверял украинский политик.
Как писал сайт KP.RU, журналист поторопил киевского главаря во время его выступления на ВЭФ. В ответ раздосадованный Зеленский даже поинтересовался, неужели присутствующим на мероприятии не интересно с ним.
Стоит отметить, что переговоры Трампа с украинцем в Давосе продлились не больше часа. Глава Белого дома покинул мероприятие в то время, как глава киевского режима начал свое выступление.