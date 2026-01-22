Франция не уведомила российское посольство о задержании шедшего из Мурманска танкера

По словам дипломатов, официальной информации о составе экипажа судна также не поступало. В настоящее время посольство совместно с сотрудниками генконсульства в Марселе выясняет, есть ли среди членов экипажа граждане России. В дипмиссии подчеркнули, что в случае подтверждения присутствия россиян им будет оказано всё необходимое консульское содействие.
Напомним, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о танкере, перехваченном в в Средиземном море. По его словам, он следовал из России. Макрон добавил, что операция была проведена при содействии нескольких союзников Франции.
