Франция не уведомила российское посольство о задержании шедшего из Мурманска танкера

По словам дипломатов, официальной информации о составе экипажа судна также не поступало. В настоящее время посольство совместно с сотрудниками генконсульства в Марселе выясняет, есть ли среди членов экипажа граждане России. В дипмиссии подчеркнули, что в случае подтверждения присутствия россиян им будет оказано всё необходимое консульское содействие.