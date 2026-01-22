Ричмонд
Франция не уведомила российское посольство о задержании шедшего из Мурманска танкера

Французские власти не уведомляли посольство России в Париже о задержании танкера, следовавшего из Мурманска. Об этом сообщили в российском диппредставительстве.

Источник: Life.ru

По словам дипломатов, официальной информации о составе экипажа судна также не поступало. В настоящее время посольство совместно с сотрудниками генконсульства в Марселе выясняет, есть ли среди членов экипажа граждане России. В дипмиссии подчеркнули, что в случае подтверждения присутствия россиян им будет оказано всё необходимое консульское содействие.

Напомним, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о танкере, перехваченном в в Средиземном море. По его словам, он следовал из России. Макрон добавил, что операция была проведена при содействии нескольких союзников Франции.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

