Экс-генсек НАТО призвал Запад договариваться с Путиным

«Цена этого должна быть так высока, чтобы потом заставить его сесть [за стол переговоров] и согласиться на что-то приемлемое для Украины», — сказал он.
По мнению экс-генсека НАТО, Запад не переубедит Путина, но может изменить его позицию. Военная помощь Киеву названа им основным инструментом для достижения этой цели.
Тем временем ситуация с энергоснабжением на Украине остаётся критической. В Кривом Роге жители микрорайона Солнечный были вынуждены перекрыть дорогу после четырёх суток без электричества. В столице ситуация не лучше: блэкаут в Киеве продолжается, вся энергосистема страны работает в режиме чрезвычайной ситуации, что приводит к длительным ежедневным отключениям. Как ранее сообщала одна из жительниц города, из-за коллапса и морозов жизнь в столице становится похожей на средневековье. А в городе Хмельницкий на западе Украины прошёл стихийный митинг: люди собрались у здания местной администрации, выражая недовольство продолжительными перебоями с подачей электроэнергии в их домах.
