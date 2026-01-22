Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-генсек НАТО призвал Запад договариваться с Путиным

На Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Западу необходимо продолжать вооружать Киев. По его словам, это «единственный способ заставить президента России Владимира Путина согласиться на переговоры о мире».

«Цена этого должна быть так высока, чтобы потом заставить его сесть [за стол переговоров] и согласиться на что-то приемлемое для Украины», — сказал он.

По мнению экс-генсека НАТО, Запад не переубедит Путина, но может изменить его позицию. Военная помощь Киеву названа им основным инструментом для достижения этой цели.

Тем временем ситуация с энергоснабжением на Украине остаётся критической. В Кривом Роге жители микрорайона Солнечный были вынуждены перекрыть дорогу после четырёх суток без электричества. В столице ситуация не лучше: блэкаут в Киеве продолжается, вся энергосистема страны работает в режиме чрезвычайной ситуации, что приводит к длительным ежедневным отключениям. Как ранее сообщала одна из жительниц города, из-за коллапса и морозов жизнь в столице становится похожей на средневековье. А в городе Хмельницкий на западе Украины прошёл стихийный митинг: люди собрались у здания местной администрации, выражая недовольство продолжительными перебоями с подачей электроэнергии в их домах.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше