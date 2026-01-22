Ричмонд
Зеленский заявил о готовности документов по прекращению конфликта на Украине

Работа над документами, которые должны завершить конфликт на Украине, близка к завершению. Об этом заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Давосе.

«Документы о завершении войны почти готовы. И Россия должна тоже быть готова», — сказал он.

Также Зеденский позволил себе яркую метафору, описав нынешние будни своих сограждан. Он провёл аналогию с известной кинокартиной «День сурка», пояснив, что ощущение у людей складывается такое, будто они раз за разом переживают один и тот же безрадостный и полный тревог день.

Напомним, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский сделал ряд громких заявлений. Так, он с иронией отреагировал на отправку небольшого контингента в Гренландию. А также предложил «дать подзатыльник» премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

