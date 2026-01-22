Зеленский заявил о готовности документов по прекращению конфликта на Украине

Также Зеденский позволил себе яркую метафору, описав нынешние будни своих сограждан. Он провёл аналогию с известной кинокартиной «День сурка», пояснив, что ощущение у людей складывается такое, будто они раз за разом переживают один и тот же безрадостный и полный тревог день.