Зеленский заявил о готовности документов по прекращению конфликта на Украине

«Документы о завершении войны почти готовы. И Россия должна тоже быть готова», — сказал он.
Также Зеденский позволил себе яркую метафору, описав нынешние будни своих сограждан. Он провёл аналогию с известной кинокартиной «День сурка», пояснив, что ощущение у людей складывается такое, будто они раз за разом переживают один и тот же безрадостный и полный тревог день.
Напомним, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский сделал ряд громких заявлений. Так, он с иронией отреагировал на отправку небольшого контингента в Гренландию. А также предложил «дать подзатыльник» премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
