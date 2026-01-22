Перебои со светом на Украине продлятся ещё минимум два-три года

Напомним, ситуация с энергоснабжением на Украине остаётся критической, она достигла той точки, когда в Киеве перестают функционировать даже крупные торговые центры. В столице начали закрываться крупные торговые объекты, которые долгое время служили для многих горожан единственным убежищем от холода. В частности, полностью прекратил работу торговый центр «Проспект», расположенный в районе станции метро «Черниговская». Проблемы с электроснабжением вызывают недовольства среди граждан. На днях по этой причине в городе Хмельницкий на западе Украины прошёл стихийный митинг у здания местной администрации.