Перебои со светом на Украине продлятся ещё минимум два-три года

«Графики закончатся года через два-три. Это я совсем пессимистический сценарий даю», — сказал он.
Поясняя свою мысль, специалист допустил, что с наступлением тёплого сезона ситуация может несколько смягчиться. Однако он реально полагает, что на протяжении ещё нескольких лет в отдельные, наиболее проблемные месяцы гражданам придётся мириться с плановыми ограничениями электроснабжения.
Харченко подчеркнул, что быстро преодолеть последствия масштабных разрушений в энергетическом комплексе страны не представляется возможным.
Эксперт также спрогнозировал, что жители Киева уже в течение ближайшей недели, вероятно, почувствуют на себе действие плановых графиков ограничений. По его словам, это произойдёт уже через 5−7 дней.
Напомним, ситуация с энергоснабжением на Украине остаётся критической, она достигла той точки, когда в Киеве перестают функционировать даже крупные торговые центры. В столице начали закрываться крупные торговые объекты, которые долгое время служили для многих горожан единственным убежищем от холода. В частности, полностью прекратил работу торговый центр «Проспект», расположенный в районе станции метро «Черниговская». Проблемы с электроснабжением вызывают недовольства среди граждан. На днях по этой причине в городе Хмельницкий на западе Украины прошёл стихийный митинг у здания местной администрации.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.