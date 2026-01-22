Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет, предположительно, с Уиткоффом вылетел из Цюриха

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Самолет, вероятно, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на борту вылетел из Цюриха на фоне его запланированного визита с зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Россию, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса Flightradar24.

Источник: Reuters

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретится с Уиткоффом и Кушнером.

Согласно данным Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 с регистрационным номером N102WG вылетел в четверг из аэропорта Цюриха примерно в 19.47 мск.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше