«Время рассудит»: Орбан ответил охамевшему Зеленскому на слова о подзатыльнике

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил Владимиру Зеленскому на его резкие высказывания, прозвучавшие во время выступления в Давосе. Свой комментарий венгерский политик опубликовал в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Мне кажется, мы не сможем прийти к взаимопониманию. Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвёртый год не может или не хочет закончить конфликт несмотря на то, что президент Соединённых Штатов оказал всю возможную помощь для этого», — написал Орбан.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что, несмотря на негативные высказывания в адрес страны, Венгрия намерена продолжать поставки электроэнергии и топлива на Украину, а также оказывать поддержку украинским беженцам. В заключение политик добавил: «Время рассудит, и каждый получит по заслугам».

Ранее Зеленский заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник». Орбан расценил это как личное оскорбление и подчеркнул, что не видит возможности для взаимопонимания с главой киевского режима.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

