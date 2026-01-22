Британский политик назвал отсрочку выборов на 2 года отказом от демократии

Фараж написал в соцсети X*, что премьер Кир Стармер вступил в сговор с советами, контролируемыми лейбористами и тори, чтобы отменить запланированные на 7 мая выборы в 30 муниципалитетах. Он заявил, что миллионы граждан были лишены права голоса и что Reform UK намерена оспорить решение в Высоком суде.