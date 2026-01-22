Ричмонд
Британский политик назвал отсрочку выборов на 2 года отказом от демократии

Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж назвал отказом от демократии решение правительства отсрочить на два года выборы в 29 муниципалитетах.

Источник: Аргументы и факты

В четверг правительство Великобритании обнародовало список муниципалитетов, где выборы не будут проведены в мае вместе с остальной страной. Большинство из них контролируются лейбористами, некоторые — консерваторами. Власти сочли перенос целесообразным в связи с реорганизацией местных органов власти.

Фараж написал в соцсети X*, что премьер Кир Стармер вступил в сговор с советами, контролируемыми лейбористами и тори, чтобы отменить запланированные на 7 мая выборы в 30 муниципалитетах. Он заявил, что миллионы граждан были лишены права голоса и что Reform UK намерена оспорить решение в Высоком суде.

Реформа местного управления предполагает отмену двухуровневой системы окружных и районных советов и создание более крупных образований с избираемыми мэрами, наделенными расширенными полномочиями.

Ранее власти перенесли первые выборы новых мэров в этих же округах с 2026 на 2028 год. Reform UK охарактеризовала решение как мошенничество, отметив, что согласно опросам партия лидирует в рейтингах.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

