Климов оценил перспективы переговоров РФ, США, Украины

«В своё время публично говорил о том, что если стамбульские договорённости вступят в силу, то все закончится довольно быстро. Потом я говорил так, что если задачи специальной военной операции будут достигнуты, то все закончится довольно быстро. В начале СВО мы шли на поблажки, устраивали перемирия, дабы создать переговорную атмосферу. А теперь мы говорим так: есть наши задачи, если их не решает дипломатия не по нашей вине, то тогда мы продолжаем, не останавливаясь, решать эти же задачи военно-техническими методами», — объяснил он.