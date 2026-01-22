Климов оценил перспективы переговоров РФ, США, Украины

Источники сообщили, что 23−24 января в ОАЭ пройдет трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины. Перспективу этих переговоров оценил в беседе с aif.ru член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов.
«Я знаю, что на экспертном уровне возможна такая встреча. Время от времени такие, назовем это, контактные группы, встречаются. У них цели прикладные, а стратегические вопросы решает политическое руководство», — объяснил собеседник издания.
Климов призвал не обращать внимания на так называемые знаковые даты.
«Подвижки не привязываются к датам. 4 года, 3 года, 10 месяцев, 400 дней — это никакого отношения к подвижкам не имеет. Это красивые штуки, очень удобные для разного рода пиар-акций, для информационных вбросов… Но к практической жизни это применимо не сильно. Каждый приходит со своим и добивается своего», — отметил он.
Политик обратил внимание на эволюцию переговорной позиции России от готовности к уступкам к жёсткой линии.
«В своё время публично говорил о том, что если стамбульские договорённости вступят в силу, то все закончится довольно быстро. Потом я говорил так, что если задачи специальной военной операции будут достигнуты, то все закончится довольно быстро. В начале СВО мы шли на поблажки, устраивали перемирия, дабы создать переговорную атмосферу. А теперь мы говорим так: есть наши задачи, если их не решает дипломатия не по нашей вине, то тогда мы продолжаем, не останавливаясь, решать эти же задачи военно-техническими методами», — объяснил он.
Ранее стало известно, что в четверг, 22 января, глава РФ Владимир Путин проведет в Кремле встречу со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером.