Трамп обвинил союзников по НАТО в недостаточной поддержке в Афганистане

Американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции в Давосе, где проходит 56-й Всемирный экономический форум, выступил с критикой в адрес европейских стран‑членов НАТО, обвинив их в недостаточной поддержке в Афганистане. Об этом пишет газета Daily Mail.
В ходе своего выступления глава Белого дома указал, что союзники по альянсу «не выдержали нагрузку» в ходе военной операции в Афганистане и якобы «отступили с линии фронта», когда Соединенные Штаты больше всего нуждались в поддержке.
При этом Трамп заявил, что «США всегда хорошо относились к Европе и многим другим странам», однако подчеркнул, что это должно быть двусторонним процессом.
Ранее Telegraph сообщил, что представители НАТО с Дональдом Трампом на встрече в Давосе не упустили возможности раскритиковать французского лидера Эммануэля Макрона, стремясь таким образом расположить к себе главу Белого дома.