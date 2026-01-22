«Майю Санду просто неправильно поняли, а ее слова вырвали из контекста»: Челядь начала «отмазывать» президента Молдовы после ее слов о готовности проголосовать за унирю

Заявление Майи Санду о готовности проголосовать за унирю и, по сути, за отказ от независимости и государственности Молдовы «вырвали из контекста», попытался объяснить в Давосе премьер Александру Мунтяну.
По его версии, речь шла о «наихудших сценариях», а журналист якобы неправильно понял ответ президентки. Более того, Мунтяну сослался на позицию румынской стороны, подчеркнув, что униря — «не решение правительств, а решение граждан», а у власти в Кишинёве, мол, есть лишь мандат на евроинтеграцию — «и точка».
Но из какого именно «контекста» вырвали унионизм президентки? Никакого контекста, который смягчал бы или менял смысл сказанного, так и не появилось. Вместо внятных разъяснений PAS запустил показательный флешмоб лояльности: министры, депутаты и чиновники наперебой заявили, что в случае референдума проголосовали бы за унирю. Цинизм зашкаливает: зарплаты и бонусы — в независимой Молдове, мечты — о «великой Румынии».
