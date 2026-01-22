«Майю Санду просто неправильно поняли, а ее слова вырвали из контекста»: Челядь начала «отмазывать» президента Молдовы после ее слов о готовности проголосовать за унирю

Но из какого именно «контекста» вырвали унионизм президентки? Никакого контекста, который смягчал бы или менял смысл сказанного, так и не появилось. Вместо внятных разъяснений PAS запустил показательный флешмоб лояльности: министры, депутаты и чиновники наперебой заявили, что в случае референдума проголосовали бы за унирю. Цинизм зашкаливает: зарплаты и бонусы — в независимой Молдове, мечты — о «великой Румынии».