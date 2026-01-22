Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко одобрил проекты изменений в газовые соглашения с РФ

Белорусское правительство проведет переговоры с российскими коллегами по газовой теме, которая считается одной из ключевых.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проекты двух протоколов по изменению межправсоглашений с РФ в газовой сфере от 2011 года, сообщила пресс-служба главы государства.

Эти проекты будут основой для переговоров с российской стороной.

«На проведение переговоров по проектам протоколов и их подписание уполномочено правительство», — пояснили в пресс-службе.

В сообщении не уточняется, кто именно из представителей Совмина отправится на переговоры. Ранее встречи с вице-премьером России Александром Новаком проводил вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич. Оба ранее были министрами энергетики своих стран, а сейчас курируют топливно-энергетические комплексы.

В прошлом году состоялись как минимум две очные встречи Каранкевича и Новака. В том числе обсуждалось создание объединенного рынка нефти и газа. Также Каранкевич регулярно проводит переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Например, одни из таких состоялись в декабре 2025 года.

«Отмечено, что надежные поставки российского газа вносят большой вклад в обеспечение энергетической безопасности республики», — сообщала тогда пресс-служба белорусского правительства.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше