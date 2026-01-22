Лукашенко одобрил проекты изменений в газовые соглашения с РФ

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проекты двух протоколов по изменению межправсоглашений с РФ в газовой сфере от 2011 года, сообщила пресс-служба главы государства.
Эти проекты будут основой для переговоров с российской стороной.
«На проведение переговоров по проектам протоколов и их подписание уполномочено правительство», — пояснили в пресс-службе.
В сообщении не уточняется, кто именно из представителей Совмина отправится на переговоры. Ранее встречи с вице-премьером России Александром Новаком проводил вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич. Оба ранее были министрами энергетики своих стран, а сейчас курируют топливно-энергетические комплексы.
В прошлом году состоялись как минимум две очные встречи Каранкевича и Новака. В том числе обсуждалось создание объединенного рынка нефти и газа. Также Каранкевич регулярно проводит переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Например, одни из таких состоялись в декабре 2025 года.
«Отмечено, что надежные поставки российского газа вносят большой вклад в обеспечение энергетической безопасности республики», — сообщала тогда пресс-служба белорусского правительства.