FT узнала, что США и Украина хотят предложить России на встрече в ОАЭ

Атаки на танкеры в Черном море начались в ноябре 2025 года — под удар попадали суда как под российским, так и под иностранными флагами. В конце ноября беспилотники атаковали нефтетанкеры Virat и Kairos, шедшие под флагом Гамбии. В том же месяце атаке подвергся танкер Mersin. В декабре к списку инцидентов добавилась атака на танкер под российским флагом Midvolga 2, который, по данным Росморречфлота, перевозил подсолнечное масло. В январе 2026 года в Черном море у берегов Турции в результате атаки беспилотника получил повреждения нефтяной танкер Elbus. Позже рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море были атакованы два танкера — Delta Harmony под флагом Либерии и Matilda под флагом Мальты.