Предполагаемый самолёт Уиткоффа вылетел из Цюриха в Москву

Самолёт спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа покинул международный аэропорт Цюриха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в диспетчерской службе воздушной гавани.

Источник: Life.ru

Борт вылетел в 17:47 по местному времени. Ожидается, что пунктом назначения станет Москва. Другие детали полёта не уточняются.

Напомним, что встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоится в Москве вечером 22 января. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, после разговора будет организован брифинг Юрия Ушакова, который также примет участие в переговорах. Конкретные темы беседы не известны, тем не менее Путин подтвердил, что в ходе рабочего визита будет продолжен диалог по вопросам украинского урегулирования.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

