Зеленский заявил, что вопрос территорий остается нерешенным

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что вопрос территорий остается нерешенным.

Источник: Reuters

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в ходе мероприятия, организованного в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, заявил, что урегулирование конфликта на Украине свелось к одному ключевому вопросу, который, по оценке США, является решаемым.

«Стив (Уиткофф), как и Джаред (Кушнер, зять американского лидера), президент (США Дональд) Трамп и секретарь (США Марко) Рубио — все мы говорили сегодня. Да, мы говорим об одном вопросе, который является самым сложным и нерешенным, и я думаю, что на трехсторонних встречах мы покажем друг другу свои варианты… Все о территории. Это проблема, которая все еще не решена. Думаю, именно об этом говорил Стив Уиткофф», — заявил Зеленский.

Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться — под вопросом. В Кремле также указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше