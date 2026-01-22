Прокуратуру ХМАО не устроило оправдание экс-советницы мэра, обвиняемой в коррупции

Прокуратура настаивает на виновности экс-чиновницы.
Прокуратуру ХМАО не устроило оправдание экс-советницы мэра Сургута Андрея Филатова Марии Ваньковой, обвиняемой в коррупции. С нее сняты обвинения в получении взятки за снижение претензий от подрядчиков Югорского фонда капремонта.
«Вопреки представленным гособвинителем в ходе судебного следствия доказательствам, суд оправдал ее за отсутствием составов преступлений. Не согласившись с выводами суда, прокуратура оспорит приговор в апелляционном порядке», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ванькову обвиняли в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, она получала незаконное вознаграждение от представителей подрядных организаций, осуществляющих работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. Гособвинитель в суде запросил для нее наказание в виде 10 лет лишения свободе.
По версии следствия, номер счета местному бизнесмену сообщила заместитель Ваньковой Рузеева, а на эти 200 тысяч семья обвиняемой съездила в отпуск. Рассмотрение дела в суде тянулось с июня 2024 года. За это время приставам пришлось разыскивать и принудительно доставлять в суд свидетелей, демонстрировавших внезапные провалы в памяти, прерываться на поиски пропавшего iPhone Ваньковой, на котором сохранилась ее переписка с Рузеевой. Сама обвиняемая за это время получила пост главной коммунальщицы Сургута и лишилась его, а также служебной квартиры, из которой ее выселяли в судебном порядке.