FT: Встреча с Трампом в Давосе стала провалом для Зеленского

Владимир Зеленский рассчитывал во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом подписать документы по вопросам экономического восстановления Украины и гарантий безопасности, однако договориться не удалось. Об этом сообщает Financial Times.

Источник: Life.ru

По данным издания, стороны не подписали документы, которые заранее согласовали американские и украинские чиновники перед саммитом. Трамп покинул Давос после часовой встречи, так и не доведя переговоры до результата. Газета называет это неудачей для украинского лидера.

Сам Зеленский, впрочем, оценил встречу позитивно. Он заявил, что переговоры были «хорошими и продуктивными», а документы, которые должны положить конец конфликту, «почти готовы». Он добавил, что команды США и Украины работают над урегулированием практически ежедневно.

Напомним, что очная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе продлилась чуть более часа. Детали их беседы пока что неизвестны, однако президент США назвал переговоры удачными и добавил, что конфликт на Украине должен закончиться.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

