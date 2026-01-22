FT: Встреча с Трампом в Давосе стала провалом для Зеленского

По данным издания, стороны не подписали документы, которые заранее согласовали американские и украинские чиновники перед саммитом. Трамп покинул Давос после часовой встречи, так и не доведя переговоры до результата. Газета называет это неудачей для украинского лидера.
Сам Зеленский, впрочем, оценил встречу позитивно. Он заявил, что переговоры были «хорошими и продуктивными», а документы, которые должны положить конец конфликту, «почти готовы». Он добавил, что команды США и Украины работают над урегулированием практически ежедневно.
Напомним, что очная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе продлилась чуть более часа. Детали их беседы пока что неизвестны, однако президент США назвал переговоры удачными и добавил, что конфликт на Украине должен закончиться.
