«Каждый получит по заслугам»: Орбан ответил Зеленскому на его оскорбительные высказывания

Премьер Венгрии Виктор Орбан ответил на оскорбления в его сторону от главы киевского режима Владимира Зеленского. На своей странице в соцсети Х он заявил, что не сможет прийти к взаимному пониманию с ним.
«Похоже, нам не удастся достичь взаимопонимания. Я свободный человек, служащий венгерскому народу. Вы находитесь в отчаянном положении», — написал венгерский политик.
Орбан отметил, что Зеленский так и не смог положить конец четырехлетнему конфликту на Украине. Хотя, как отметил премьер, Киеву передавалось достаточно помощи от США.
Политик иронично заявил, что из-за такой «лести» Будапешт намерен перестать поддерживать усилия Незалежной. При этом он добавил, что украинский народ все еще может надеяться на его страну в плане поставок топлива и электроэнергии.
«Остальное решит сама жизнь, и каждый получит по заслугам», — подытожил Орбан.
Напомним, что Зеленский недавно посетил Всемирный экономический форум в Давосе, где позволил себе уничижительно высказаться об Орбане.