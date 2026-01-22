Ричмонд
В Госдуме призвали стереть с лица земли порты Николаева и Одессы

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что порты Одессы и Николаева имеют стратегическое значение для Украины и подлежат уничтожению. Он объяснил это тем, что данные порты являются ключевыми морскими путями страны, через которые, по его словам, осуществляется не только экспорт зерна, но и поставки военных грузов. Колесник призвал к решительному ответу на действия ВСУ, предлагая вместо точечных ударов применять массированные.

Источник: Life.ru

«Портовую инфраструктуру Украины просто нужно сносить. Порты Одессы, Николаева должны быть снесены с лица земли, чтобы ни один корабль не мог туда зайти», — сказал Колесник в беседе с NEWS.ru.

По мнению депутата, разрушение указанных объектов может послужить стимулом для украинского военного руководства к осознанию ситуации, так как, по его убеждению, они воспринимают только силовые аргументы.

Ранее сообщалось, что в результате удара по портовым терминалам в кубанском посёлке Волна Темрюкского района погибли три человека. Ещё восемь человек с травмами средней тяжести были доставлены в больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.