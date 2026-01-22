В Госдуме призвали стереть с лица земли порты Николаева и Одессы

«Портовую инфраструктуру Украины просто нужно сносить. Порты Одессы, Николаева должны быть снесены с лица земли, чтобы ни один корабль не мог туда зайти», — сказал Колесник в беседе с NEWS.ru.
По мнению депутата, разрушение указанных объектов может послужить стимулом для украинского военного руководства к осознанию ситуации, так как, по его убеждению, они воспринимают только силовые аргументы.
Ранее сообщалось, что в результате удара по портовым терминалам в кубанском посёлке Волна Темрюкского района погибли три человека. Ещё восемь человек с травмами средней тяжести были доставлены в больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.
