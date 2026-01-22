В Госдуме призвали стереть с лица земли порты Николаева и Одессы

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что порты Одессы и Николаева имеют стратегическое значение для Украины и подлежат уничтожению. Он объяснил это тем, что данные порты являются ключевыми морскими путями страны, через которые, по его словам, осуществляется не только экспорт зерна, но и поставки военных грузов. Колесник призвал к решительному ответу на действия ВСУ, предлагая вместо точечных ударов применять массированные.