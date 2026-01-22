Орбан ответил Зеленскому на слова о подзатыльнике «каждому Виктору»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на оскорбления, которые глава киевского режима Владимир Зеленский адресовал ему во время речи на экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Зеленский во время своем выступления сказал, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».
«Вы находитесь в отчаянном положении, не сумев — из-за неспособности или нежелания — закончить войну за четыре года, несмотря на широкую поддержку со стороны президента США. Поэтому, несмотря на вашу лесть, мы не можем поддержать ваши военные усилия», — написал в ответ украинскому политику Орбан на своей странице в соцсети X*.
При этом, отметил Орбан, украинский народ пока может рассчитывать на Будапешт в плане поставок электроэнергии и топлива, а также поддержки беженцев.
«Похоже, нам не удастся достичь взаимопонимания. Я свободный человек, служащий венгерскому народу Сама жизнь решит остальное, и каждый получит то, что заслуживает», — сказал премьер.
Ранее Орбан, комментируя планы Киева получить финансирование на восстановление и экономический рост в размере почти четырех ВВП Венгрии, заявил, что «украинский гомункул просит есть».
