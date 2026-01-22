FT: США и Украина хотят предложить России прекратить конфликт в сфере энергетики

Кроме того, нет окончательной информации о том, состоится ли в итоге трехсторонняя встреча РФ, США и Украины в ОАЭ. Ранее ее анонсировал украинский лидер Владимир Зеленский на форуме в Давосе. Однако, в России пока не выражали согласие на проведение подобных переговоров.