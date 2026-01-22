FT: США и Украина хотят предложить России прекратить конфликт в сфере энергетики

США хотят, чтобы РФ и Украина ограничили удары по инфраструктуре.
США и Украина готовятся на предстоящих переговорах в Абу-Даби предложить России прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины в обмен на остановку атак Киева на якобы российские танкеры и нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщают британские СМИ.
«Делегации США и Украины на предстоящих переговорах в Абу-Даби хотят предложить России прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины в обмен на остановку ударов Киева по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам», — сообщает The Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Их слова приводит РБК.
Журналисты FT отмечают, что стороны относятся со осторожностью к данному решению проблемы. На текущий момент переговоры по вопросу прекращения взаимных атак на инфраструктуру остаются на начальной стадии.
Кроме того, нет окончательной информации о том, состоится ли в итоге трехсторонняя встреча РФ, США и Украины в ОАЭ. Ранее ее анонсировал украинский лидер Владимир Зеленский на форуме в Давосе. Однако, в России пока не выражали согласие на проведение подобных переговоров.