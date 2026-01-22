Названо условие возобновления работы российской делегации в ПА ОБСЕ

Россия готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее ОБСЕ, но только если организация откажется от русофобской политики. Об этом заявил постоянный представитель РФ Дмитрий Полянский, подчеркнув, что для этого необходимо пересмотреть дискриминационные подходы к вопросам европейской безопасности со стороны руководства ассамблеи и ряда стран-членов.