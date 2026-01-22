Ричмонд
Названо условие возобновления работы российской делегации в ПА ОБСЕ

Россия готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее ОБСЕ, но только если организация откажется от русофобской политики. Об этом заявил постоянный представитель РФ Дмитрий Полянский, подчеркнув, что для этого необходимо пересмотреть дискриминационные подходы к вопросам европейской безопасности со стороны руководства ассамблеи и ряда стран-членов.

Источник: Life.ru

«Российская делегация будет готова рассмотреть вопрос о возвращении к работе в Парламентской ассамблее ОБСЕ при условии пересмотра руководством ассамблеи и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению насущных проблем европейской безопасности», — сказал дипломат.

Парламентская ассамблея ОБСЕ, ПА ОБСЕ, — межпарламентская организация, объединяющая 57 государств Европы, Азии и Северной Америки, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Её штаб-квартира находится в Дании, в Копенгагене. В июле 2024 года Госдума и Совфед приняли проект заявления о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ.

А ранее внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль выступил с призывом к радикальному пересмотру внешней политики страны. Он считает, что Парижу следует восстановить Антанту с Россией и выйти из объединённого командования НАТО ради возвращения национального суверенитета.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

