Мэр Екатеринбурга утвердил параметры работы общественного транспорта на 2026 год

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил основные параметры работы общественного транспорта на 2026 год. В постановлении, подписанном градоначальником, фиксируется перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок и график заключения брутто-контрактов с перевозчиками. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии уральской столицы.
Согласно документу, в этом году для горожан будут работать 23 трамвайных, 15 троллейбусных и 69 автобусных маршрутов. Для этого на линии выйдут около тысячи машин, еще порядка 100 единиц останутся в резерве.
Также в этом году планируется обновить парк общественного транспорта. В город поступят 50 новых трамваев, 50 троллейбусов и 145 автобусов различной вместимости.
Для повышения скорости движения общественного транспорта в Екатеринбурге будут созданы новые выделенные полосы общей протяженностью 8,4 километра. Также будет проведено обособление трамвайных путей на 14 участках улиц, суммарная длина которых составит 48,6 километра.
Кроме того, постановление утверждает перечень маршрутов наземного транспорта, которые в текущем году будут открыты, отменены или изменены.