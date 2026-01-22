Саакашвили из-за решетки угрожает властям Грузии переворотом

Тбилисский городской суд в четверг рассматривал дело о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года.
«Если бы я был на свободе и мог передвигаться, я бы завершил их за неделю», — заявил Саакашвили.
Политик также добавил, что находится «в боевой форме» и готов вновь принять участие в устранении «серьезного кризиса в Грузии», намереваясь использовать свой опыт и связи.
Саакашвили в Грузии обвинялся по пяти уголовным делам, в том числе об избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили, о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, о растрате госсредств, о разгоне акции протеста в 2007 году и о незаконном пересечении границы. Согласно вынесенным четырем приговорам, Саакашвили придется отбывать наказание до 2034 года.
На данный момент Тбилисский городской суд рассматривает дело о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. Кроме того, генпрокуратура Грузии 6 ноября заявила, что против Саакашвили возбуждено еще одно дело, по которому ему будет предъявлено обвинение по факту призыва к свержению власти.