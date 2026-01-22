Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич раскритиковал придуманный Трампом Совет мира по Газе

Инициатива Вашингтона по созданию Совета мира привела к дополнительному расколу в Европе, поскольку большинство государств-членов Европейского союза пока воздерживаются от участия в этой структуре. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в беседе с журналистами в Давосе.

Источник: Life.ru

Глава государства отметил, что подавляющая часть стран ЕС либо отказалась от вступления в новую организацию, либо пока не определилась со своей позицией. Вучич выразил сомнения относительно заявлений, будто данный совет может стать параллельным органом по отношению к Организации Объединённых Наций. Он добавил, что Китай лишь подтвердил факт получения приглашения, в то время как такие ключевые европейские державы, как Франция, Великобритания и Германия, не участвуют в инициативе.

«Посмотрим, и каковы задачи этого Совета», — сказал Вучич.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова перечислить один миллиард долларов из собственных активов, замороженных США, в фонд созданного американским руководством Совета мира. Он отметил, что средства могут быть направлены из тех российских финансовых резервов, которые были заблокированы ещё при предыдущей администрации Соединённых Штатов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше