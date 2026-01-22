Вучич раскритиковал придуманный Трампом Совет мира по Газе

Глава государства отметил, что подавляющая часть стран ЕС либо отказалась от вступления в новую организацию, либо пока не определилась со своей позицией. Вучич выразил сомнения относительно заявлений, будто данный совет может стать параллельным органом по отношению к Организации Объединённых Наций. Он добавил, что Китай лишь подтвердил факт получения приглашения, в то время как такие ключевые европейские державы, как Франция, Великобритания и Германия, не участвуют в инициативе.
«Посмотрим, и каковы задачи этого Совета», — сказал Вучич.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова перечислить один миллиард долларов из собственных активов, замороженных США, в фонд созданного американским руководством Совета мира. Он отметил, что средства могут быть направлены из тех российских финансовых резервов, которые были заблокированы ещё при предыдущей администрации Соединённых Штатов.
