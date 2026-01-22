Путин поручил усилить создание технологической платформы в микроэлектронике РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил наращивать усилия по созданию отечественной технологической платформы в сфере микроэлектроники.
Ранее российский лидер назвал ограничения в микроэлектронике одним из главных направлений удара Запада по России. По его словам, России нужно воспользоваться этими ограничениями для развития инженерных школ.
Напомним, Минэкономики Тайваня приняло решение запретить ввоз чипов и микропроцессоров в Россию и Белоруссию. Позже замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак сообщил, что страна ограничила поставки еще в начале спецоперации на Украине, однако запрет не был формализован документами.
