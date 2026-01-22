Ричмонд
Путин: ВС России должны оснащаться умной отечественной техникой

Путин поручил наращивать создание отечественной технологической платформы в сфере микроэлектроники.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы России должны оснащаться умной техникой, созданной на базе отечественных решений в этой области. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам отечественной электронной промышленности вечером 22 января.

«Очевидно, что Армия России должна оснащаться умной техникой на базе наших собственных решений. В полной мере это относится и к гражданской, кстати говоря, сфере», — подчеркнул глава государства.

Путин также поручил наращивать усилия в области создания отечественной технологической платформы в сфере микроэлектроники. России необходимо усиливать уже имеющиеся позиции, интегрируя работу ученых с компаниями и реальным сектором производства.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Путина, что Россия и весь мир в настоящий момент переживают революцию в области транспортных технологий.