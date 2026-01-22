Путин: ВС России должны оснащаться умной отечественной техникой

Вооруженные силы России должны оснащаться умной техникой, созданной на базе отечественных решений в этой области. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам отечественной электронной промышленности вечером 22 января.
«Очевидно, что Армия России должна оснащаться умной техникой на базе наших собственных решений. В полной мере это относится и к гражданской, кстати говоря, сфере», — подчеркнул глава государства.
Путин также поручил наращивать усилия в области создания отечественной технологической платформы в сфере микроэлектроники. России необходимо усиливать уже имеющиеся позиции, интегрируя работу ученых с компаниями и реальным сектором производства.
