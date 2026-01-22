Ричмонд
Трамп пригрозил «серьезным ответом» Европе в случае продажи активов США

Американский президент заявил, что у Вашингтона есть козыри против европейских стран.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон даст «серьезный ответ», если европейские страны начнут продавать американские акции и гособлигации в ответ на его угрозы о повышении пошлин из-за ситуации с Гренландией.

Во время интервью Fox Business на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе журналист напомнил главе Белого дома, что европейские компании владеют активами США на триллионы долларов, и предположил, что они могут начать продавать их.

«Если они это сделают, то пусть делают. Если это произойдет, то с нашей стороны будет серьезный ответ, и у нас есть все козыри», — сказа Трамп.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на анализ Deutsche Bank заявило, что конфликт с Трампом из-за Гренландии может подтолкнуть Европу к массовой распродаже американских ценных бумаг.

Датский пенсионный фонд AkademikerPension уже объявил, что собирается избавиться от государственных облигаций США, так как считает, что политика американского президента создала очень серьезные кредитные риски.

