Пираты Макрона: ВМС Франции захватили шедший из Мурманска танкер с нефтью

В операции участвовали не только французские силы, но и британские военные моряки из штаба Объединённого командования по специальным операциям (PJHQ) Великобритании. Генштаб Вооружённых сил Франции подчеркнул, что такие действия демонстрируют «неизменную приверженность и решимость Франции и её партнёров действовать в соответствии с международным правом».