Пираты Макрона: ВМС Франции захватили шедший из Мурманска танкер с нефтью

22 января французский военно-морской флот захватил в Средиземном море танкер Grinch. В Париже заявили, что он нарушал санкционный режим.
Что известно о захвате танкера Grinch.
Президент Эммануэль Макрон объявил вечером 22 января об операции по захвату танкера Grinch в нейтральных водах Средиземного моря, назвав её «строго соответствующей Конвенции ООН по морскому праву». По его словам, судно находится под международными санкциями и подозревается в использовании ложного флага. Операция была проведена в открытом море при содействии ряда союзников Франции.
Французская морская префектура Средиземноморья сообщила, что танкер Grinch следовал из Мурманска (место назначения не указано).
По информации префектуры, проверка документов на борту подтвердила эти подозрения. ВМС Франции сопроводили судно к месту стоянки для дальнейших проверок, также была подана жалоба в прокуратуру Марселя.
Как отреагировало посольство РФ во Франции.
Посольство России во Франции проверяет, находятся ли российские граждане в составе экипажа задержанного танкера в Средиземном море. При этом отмечается, что французские власти не уведомили посольство о задержании судна.
Кто из союзников Франции участвовали в захвате танкера.
В операции участвовали не только французские силы, но и британские военные моряки из штаба Объединённого командования по специальным операциям (PJHQ) Великобритании. Генштаб Вооружённых сил Франции подчеркнул, что такие действия демонстрируют «неизменную приверженность и решимость Франции и её партнёров действовать в соответствии с международным правом».
Что известно о танкере-сухогрузе «Гринч».
Согласно открытым данным морских мониторинговых сервисов MarineTraffic и VesselFinder, танкер Grinch построен в 2004 году. Его длина составляет 249,87 метра, ширина — 43,8 метра. Судно предназначено для перевозки сырой нефти. На момент задержания оно находилось в западной части Средиземного моря. Сейчас Grinch включён в санкционные списки Европейского союза, Великобритании (OFSI) и США (OFAC). Место назначения танкера после Мурманска не раскрывается.
Какие случаи захвата нефтяных танкеров происходили в последние месяцы.
За последние два месяца США захватили семь танкеров, которые подозреваются в перевозке нефти из Венесуэлы: Skipper (10 декабря), Centuries (20 декабря). Bella 1 (7 января), M Sophia (7 января), Olina (9 января), Veronica (15 января), Sagitta (21 января).