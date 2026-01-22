В Британии заявили о неудачной для Зеленского встрече с Трампом в Давосе

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом рассчитывал завершить переговоры по экономическому восстановлению его страны и гарантиях безопасности для Киева, однако этого не произошло. Об этом пишет британская газета Financial Times.