В Британии заявили о неудачной для Зеленского встрече с Трампом в Давосе

Владимир Зеленский в ходе переговоров с Дональдом Трампом рассчитывал завершить переговоры по экономическому восстановлению его страны и гарантиях безопасности, однако этого не произошло.

Источник: Аргументы и факты

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом рассчитывал завершить переговоры по экономическому восстановлению его страны и гарантиях безопасности для Киева, однако этого не произошло. Об этом пишет британская газета Financial Times.

По информации журналистов, на полях Всемирного экономического форума в Давосе стороны не завершили работу над документами, которые представители Киева и Вашингтона согласовали перед саммитом, и не подписали их.

Как отмечают авторы статьи, глава Белого дома покинул Швейцарию после часовой встречи, на которой так и не было достигнуто соглашение, что стало личной неудачей Владимира Зеленского.

Ранее газета Politico сообщала, что Зеленский не смог заранее согласовать отдельную двустороннюю встречу с Трампом в Давосе. Позднее американский президент анонсировал переговоры, которые состоялись в четверг и продлились менее часа. Трамп назвал встречу хорошей и отметил, что обсуждение мирного процесса продолжается.

