«Какое высокомерие»: Филиппо раскритиковал Зеленского после выступления в Давосе

Филиппо посоветовал Зеленскому решать огромные проблемы с коррупцией на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского после его речи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Он назвал высокомерием слова нелегитимного украинского лидера, предложив тому заняться проблемами коррупции на Украине.

«Какое высокомерие. Кем он себя возомнил? Пусть он вернется и займется своей страной, пусть решает свои огромные проблемы с коррупцией», — написал Филиппо в личном аккаунте в соцсети X.

Ранее Зеленский, выступая в Давосе, позволил себе оскорбительное высказывание в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По словам украинца, каждый, кто живет на деньги Европы, продавая при этом европейские интересы, «заслуживает подзатыльник».

Комментируя заявление, Филиппо подчеркнул, что сам Зеленский уже на протяжении четырех лет обчищает карманы европейских стран, закрывая глаза на коррупционные проблемы в собственной стране.

