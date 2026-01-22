В Британии начали размещение нелегальных мигрантов в военных казармах

Министерство внутренних дел Великобритании приступило к размещению нелегальных мигрантов в военных казармах, сообщает телеканал Sky News.
По его данным, 27 мужчин были переведены в лагерь Кроуборо в графстве Восточный Сассекс недалеко от Лондона. В дальнейшем власти планируют временно размещать здесь до 500 человек на период рассмотрения их запросов о предоставлении убежища, сроком до трёх месяцев.
Местные жители ранее выражали обеспокоенность по поводу безопасности и протестовали против таких действий. Совет округа собрал пожертвования на сумму £93 тыс. ($125 тыс.), чтобы оспорить решение МВД в судебном порядке.
Правительство Соединённого Королевства отмечает, что использование военных казарм позволит снизить бюджетные расходы и отказаться от дорогостоящего размещения мигрантов в гостиницах. Согласно данным МВД, по состоянию на март 2025 года в 210 отелях страны находились 32 тыс. нелегальных мигрантов. Как указано в докладе комитета по внутренним делам Палаты общин от 27 октября, расходы на содержание мигрантов в отелях с 2019 по 2029 год составят £15,3 млрд ($20,6 млрд).
Однако, по информации газеты The Times со ссылкой на Национальное аудиторское управление, использование бывших военных баз может оказаться дороже существующей схемы с отелями. Правительство пообещало полностью отказаться от размещения мигрантов в гостиницах к 2029 году.