В Британии начали размещение нелегальных мигрантов в военных казармах

Правительство Соединённого Королевства отмечает, что использование военных казарм позволит снизить бюджетные расходы и отказаться от дорогостоящего размещения мигрантов в гостиницах. Согласно данным МВД, по состоянию на март 2025 года в 210 отелях страны находились 32 тыс. нелегальных мигрантов. Как указано в докладе комитета по внутренним делам Палаты общин от 27 октября, расходы на содержание мигрантов в отелях с 2019 по 2029 год составят £15,3 млрд ($20,6 млрд).