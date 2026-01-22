Путин поручил ускорить создание отечественной платформы микроэлектроники

Путин подчеркнул, что микроэлектроника относится к числу наиболее сложных и наукоемких направлений, однако в России уже существуют сильные научные школы и формируется инфраструктура для тестирования и выпуска профильной продукции. Президент также указал на необходимость усиливать направления, где у страны есть преимущества, и теснее интегрировать работу ученых с реальным сектором экономики.