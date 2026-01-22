Ричмонд
Путин поручил ускорить создание отечественной платформы микроэлектроники

Президент РФ заявил о необходимости наращивать усилия по формированию собственной технологической платформы в сфере микроэлектроники.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин поручил ускорить работу по созданию отечественной технологической платформы в сфере микроэлектроники, отметив наличие уже сформированных заделов в этой области.

Об этом глава государства заявил на совещании по развитию микроэлектроники. По его словам, к теме создания собственной платформы власти и отраслевые специалисты возвращаются на протяжении многих месяцев как в узком, так и в расширенном формате.

Путин подчеркнул, что микроэлектроника относится к числу наиболее сложных и наукоемких направлений, однако в России уже существуют сильные научные школы и формируется инфраструктура для тестирования и выпуска профильной продукции. Президент также указал на необходимость усиливать направления, где у страны есть преимущества, и теснее интегрировать работу ученых с реальным сектором экономики.

Ранее Путин заявлял, что российская армия должна оснащаться «умной техникой» на базе собственных технологических решений. По его словам, современные виды вооружений предъявляют повышенные требования к эффективности электронной компонентной базы, и это в полной мере касается не только военной, но и гражданской сферы.