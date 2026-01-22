Ричмонд
Зеленский заявил, что нерешенным по Украине остается вопрос территорий

Варианты решения территориального спора будут обсуждаться на трехсторонних встречах, заявил глава киевского режима.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ключевой вопрос, о котором говорил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф на полях экономического форума в Давосе, касается территорий, и он пока не решен.

«Да, мы говорим об одном вопросе, который является самым сложным и нерешенным о территории», — приводит слова Зеленского, сказанные на пресс-конференции в Давосе, РИА Новости.

Глава киевского режима предположил, что на трехсторонних встречах стороны покажут друг другу свои варианты.

«Это проблема, которая все еще не решена. Думаю, именно об этом говорил Стив Уиткофф», — сказал политик.

Ранее Уиткофф в Давосе заявил, что урегулирование конфликта на Украине свелось к одному ключевому вопросу, который, как считает американская сторона, вполне решаем.

Отметим, Зеленский на пресс-конференции в Давосе также заявил, что Украина, Россия и США проведут переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в ближайшие два дня.

