Зеленский заявил, что нерешенным по Украине остается вопрос территорий

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ключевой вопрос, о котором говорил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф на полях экономического форума в Давосе, касается территорий, и он пока не решен.
«Да, мы говорим об одном вопросе, который является самым сложным и нерешенным о территории», — приводит слова Зеленского, сказанные на пресс-конференции в Давосе, РИА Новости.
Глава киевского режима предположил, что на трехсторонних встречах стороны покажут друг другу свои варианты.
«Это проблема, которая все еще не решена. Думаю, именно об этом говорил Стив Уиткофф», — сказал политик.
Ранее Уиткофф в Давосе заявил, что урегулирование конфликта на Украине свелось к одному ключевому вопросу, который, как считает американская сторона, вполне решаем.
Отметим, Зеленский на пресс-конференции в Давосе также заявил, что Украина, Россия и США проведут переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в ближайшие два дня.