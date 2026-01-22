Британский чиновник попал под следствие, пытаясь подражать Путину

Комиссар по борьбе с преступностью Лестершира и Рутленда Руперт Мэттьюс оказался под следствием, пытаясь устроить фотосессию в стиле российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет местная газета Daily Mail.
По данным Независимого управления по надзору за действиями полиции (IOPC), чиновник планировал сделать снимок для предвыборной кампании верхом на лошади, который был бы похож на известную фотографию главы российского государства.
«В IOPC заявили, что не нашли доказательств, указывающих на возможное совершение уголовного преступления. На заседании совета графства Лестершир будет принято решение о том, как следует урегулировать жалобу», — говорится в статье.
Представители Мэттьюса, в свою очередь, заявили, что политик ранее не скрывал своей боязни лошадей, поэтому «никогда не стал бы взаимодействовать с ними по собственному желанию».