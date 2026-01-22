Санду: модернизация армии — залог безопасности страны

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Безопасность Республики Молдова зависит от устойчивости Украины, а Россия явятся главным источником дестабилизации, заявила президент Молдовы Майя Санду на пресс-конференции в четверг.
Она подчеркнула, что укрепление национальной устойчивости Молдовы предполагает противодействие внешнему вмешательству, обеспечение кибер- и информационной безопасности, а также борьбу с трансграничной преступностью.
Главной целью в сфере обороны глава государства назвала модернизацию Национальной армии.
«Современная, дееспособная, хорошо оснащенная армия — это фундамент для нашего развития, мира и свободы», — заявила президент, подчеркнув, что инвестиции в оборону являются «инвестициями в мир и развитие страны».
По ее словам, на 2026 год запланировано приобретение системы наблюдения за воздушным пространством и ПВО. Также продолжится дальнейшее приведение армии Молдовы в соответствие с западными стандартами.
«Выполнение недавно одобренного Национальным советом безопасности плана по укреплению устойчивости будет находиться под пристальным контролем», — подчеркнула Санду.
Напомним, в начале декабря 2025 года президент Молдовы Майя Санду провела заседание Национального совета безопасности, на котором был одобрен план укрепления демократической устойчивости на 2026−2027 годы. Документ, опубликованный на официальном сайте президента, включает список предполагаемых действий, с помощью которых государство намерено предотвратить внешние вмешательства и защищать демократические процессы в стране.