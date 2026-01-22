Находящийся в тюрьме Саакашвили пригрозил за неделю свергнуть власть в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, выразил уверенность, что, если бы он был на свободе, то смог бы сместить нынешнее правительство страны за одну неделю. Это заявление он сделал во время слушаний в Тбилисском городском суде, где рассматривается дело о разгоне акции протеста в 2007 году.