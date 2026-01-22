Ричмонд
Находящийся в тюрьме Саакашвили пригрозил за неделю свергнуть власть в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, выразил уверенность, что, если бы он был на свободе, то смог бы сместить нынешнее правительство страны за одну неделю. Это заявление он сделал во время слушаний в Тбилисском городском суде, где рассматривается дело о разгоне акции протеста в 2007 году.

Источник: Life.ru

«Если бы я был на свободе и мог передвигаться, я бы завершил их за неделю», — заявил Саакашвили.

Он добавил, что продолжает находиться «в боевой форме» и намерен вновь применить свой опыт и связи для разрешения, по его мнению, серьёзного кризиса в Грузии. В настоящее время политик отбывает срок по нескольким обвинительным приговорам, которые в сумме предусматривают заключение вплоть до 2034 года.

Помимо уже вынесенных приговоров по делам о растрате государственных средств, незаконном пересечении границы и других, суд продолжает рассматривать эпизод о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. Кроме того, 6 ноября Генеральная прокуратура Грузии возбудила в отношении Саакашвили новое уголовное дело. В нём экс-президенту планируется предъявить обвинение по статье о публичных призывах к насильственному свержению государственной власти.

Ранее Михаил Саакашвили заявил о значительном ухудшении состояния здоровья в местах лишения свободы. Он пожаловался на сильное выпадение волос, связав эту проблему с постоянным воздействием пыли от расположенного поблизости цементного производства. Он также подробно описал условия в своей камере, отметив, что она находится в самом конце коридора на верхнем этаже тюремного корпуса.

