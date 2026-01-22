Адам Кадыров опубликовал видео в шляпе с цитатой из «Игры престолов»

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, помощник главы республики Адам Кадыров опубликовал видео, в котором он сидит в шляпе под сопровождение озвучки из сериала «Игра престолов».
«Вы выросли среди актеров и хорошо обучились их ремеслу. Я вырос среди воинов и я давно научился умирать», — прозвучала в ролике цитата из сериала.
Напомним, что 17 января Адам Кадыров получил медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Золотую медаль ему вручил командир ОМОН «Ахмат-Грозный» Анзор Бисаев.
В декабре 2025 года Адам Кадыров был удостоен медали памяти первого президента Чечни Ахмата Кадырова.