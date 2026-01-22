Адам Кадыров опубликовал видео в шляпе с цитатой из «Игры престолов»

Узнать больше по теме

Биография Адама Кадырова

Сын главы и секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров обрел известность в 15 лет. Самый юный «хранитель Корана» и руководитель службы безопасности в России, с детства он участвует в публичных событиях — от боев ММА до официальных назначений.