Адам Кадыров опубликовал видео в шляпе с цитатой из «Игры престолов»

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова опубликовал видео, в котором он сидит в шляпе, сопровождаемое озвучкой из сериала «Игра престолов».

Источник: Аргументы и факты

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, помощник главы республики Адам Кадыров опубликовал видео, в котором он сидит в шляпе под сопровождение озвучки из сериала «Игра престолов».

«Вы выросли среди актеров и хорошо обучились их ремеслу. Я вырос среди воинов и я давно научился умирать», — прозвучала в ролике цитата из сериала.

Напомним, что 17 января Адам Кадыров получил медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Золотую медаль ему вручил командир ОМОН «Ахмат-Грозный» Анзор Бисаев.

В декабре 2025 года Адам Кадыров был удостоен медали памяти первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

