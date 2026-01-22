Встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского на полях Всемирного экономического форума в Давосе стала настоящим ударом для Украины и ее нелегитимного лидера. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).
«Документы, обговоренные с чиновниками США в преддверии саммита, были оставлены в незаконченном виде и неподписанными», — говорится в статье.
В ходе контактов Зеленый надеялся подписать соглашение о восстановлении Украины после окончания конфликта. Однако Трамп спешно покинул Давос после переговоров с комиком, которые продлились меньше часа.
Издание подчеркивает, что стороны не взяли на себя никаких обязательств по инициативе. Это стало ударом для Зеленского, который надеялся на поддержку Украины со стороны США.
Ранее KP.RU сообщал, что Зеленский после встречи с Трампом в Давосе унизил всех своих европейских спонсоров. Во время выступления на форуме глава киевского режима негативно отозвался о Европе и ее военных способностях.