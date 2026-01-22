«Ни намёка на радость»: Профайлер объяснил раздражённое состояние Трампа после встречи с Зеленским

В облике Трампа нет ни намёка на радость. Не чувствуется ни тонуса, ни уверенности — скорее наоборот. Особенно показательна мимика: губы сильно поджаты, опущены вниз, образуя напряжённую дугу.
Илья Анищенко.
Профайлер.
Это состояние, по словам собеседника Life.ru, отражается и в движениях Трампа. Походка лишена живости, шаг медленный. Внезапный, почти яростный жест — одёргивание пиджака — выглядит как непроизвольный выброс сдерживаемого гнева и недовольства. Затем глава Белого дома смотрит на журналистов свысока, будто собираясь с силами для ответа. Хотя открытой агрессии нет, ощущается явное отсутствие жизненной энергии и глубокое, сильное недовольство, подчеркнул эксперт.
Трамп выходит к журналистам после встречи с Зеленским. Видео © X / Alex Heath.
«Трамп спускается неуверенной походкой, словно его “ведёт” вниз, совсем без подъёма. Здесь как минимум — глубокая усталость, а как максимум — подавляемый внутри сильный гнев», — резюмировал Анищенко.
Напомним, что очная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе продлилась чуть более часа. Детали их беседы пока что неизвестны, однако президент США назвал переговоры удачными и добавил, что конфликт на Украине должен закончиться.
