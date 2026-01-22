«Ни намёка на радость»: Профайлер объяснил раздражённое состояние Трампа после встречи с Зеленским

Это состояние, по словам собеседника Life.ru, отражается и в движениях Трампа. Походка лишена живости, шаг медленный. Внезапный, почти яростный жест — одёргивание пиджака — выглядит как непроизвольный выброс сдерживаемого гнева и недовольства. Затем глава Белого дома смотрит на журналистов свысока, будто собираясь с силами для ответа. Хотя открытой агрессии нет, ощущается явное отсутствие жизненной энергии и глубокое, сильное недовольство, подчеркнул эксперт.