«Ни намёка на радость»: Профайлер объяснил раздражённое состояние Трампа после встречи с Зеленским

Профайлер Илья Анищенко объяснил раздражённое состояние президента США Дональда Трампа после встречи с Владимиром Зеленским в Давосе. В беседе с Life.ru специалист выделил характерную мимику: сильно поджатые, опущенные губы, образующие напряжённую дугу.

В облике Трампа нет ни намёка на радость. Не чувствуется ни тонуса, ни уверенности — скорее наоборот. Особенно показательна мимика: губы сильно поджаты, опущены вниз, образуя напряжённую дугу.

Илья Анищенко.

Профайлер.

Это состояние, по словам собеседника Life.ru, отражается и в движениях Трампа. Походка лишена живости, шаг медленный. Внезапный, почти яростный жест — одёргивание пиджака — выглядит как непроизвольный выброс сдерживаемого гнева и недовольства. Затем глава Белого дома смотрит на журналистов свысока, будто собираясь с силами для ответа. Хотя открытой агрессии нет, ощущается явное отсутствие жизненной энергии и глубокое, сильное недовольство, подчеркнул эксперт.

Трамп выходит к журналистам после встречи с Зеленским. Видео © X / Alex Heath.

«Трамп спускается неуверенной походкой, словно его “ведёт” вниз, совсем без подъёма. Здесь как минимум — глубокая усталость, а как максимум — подавляемый внутри сильный гнев», — резюмировал Анищенко.

Напомним, что очная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе продлилась чуть более часа. Детали их беседы пока что неизвестны, однако президент США назвал переговоры удачными и добавил, что конфликт на Украине должен закончиться.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

