СМИ выяснили, чем сейчас живёт экс-президент Польши Дуда

Бывший президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда основали собственную консалтинговую компанию. Как сообщило издание «Виртуальная Польша», новая фирма под названием Andrzej Duda PAAD будет работать в сфере управленческого консультирования.

Источник: Life.ru

«Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда нашли новое занятие. Бывшая президентская пара основала фирму, которая занимается консалтингом», — говорится в сообщении издания.

В соответствии с официальным уставом организации, Дуда будет заниматься оперативным управлением, представлять компанию и нести полную ответственность по её обязательствам всем своим личным имуществом. Его финансовый вклад составит почти 140 тысяч долларов. Супруга бывшего президента не будет принимать участия в непосредственном ведении дел, она выступает лишь в роли инвестора и совладельца.

Издание отмечает, что хотя доля бывшей первой леди в капитале компании является значительно меньшей, супруги договорились делить всю получаемую прибыль строго пополам. Сфера деятельности фирмы заявлена как консалтинг в области управления, включая услуги стратегического и организационного планирования для хозяйствующих субъектов. Компания также будет оказывать прямую помощь в вопросах повышения эффективности управления, разработки маркетинговых стратегий и проведения маркетинговых мероприятий.

Ранее стало известно, что Анджей Дуда решил начать карьеру на телевидении в качестве автора и ведущего публицистической программы. Экс-президент Польши подготовил для зрителей 16 отдельных выпусков, каждый из которых будет посвящён одной из острых и актуальных общественно-политических тем.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

