СМИ выяснили, чем сейчас живёт экс-президент Польши Дуда

В соответствии с официальным уставом организации, Дуда будет заниматься оперативным управлением, представлять компанию и нести полную ответственность по её обязательствам всем своим личным имуществом. Его финансовый вклад составит почти 140 тысяч долларов. Супруга бывшего президента не будет принимать участия в непосредственном ведении дел, она выступает лишь в роли инвестора и совладельца.