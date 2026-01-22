В Дании назвали красную линию в переговорах с США по Гренландии

С момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял, что контролировать Гренландию должны США. Он утверждал, что остров «окружен» российским и китайским военными кораблями и «абсолютно необходим» для национальной безопасности Штатов. Американский лидер не исключал, что контроль над островом установят силовым путем. Однако в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января он сказал, что Штаты не будут использовать для этого военную силу.