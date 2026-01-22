Ричмонд
Хотят похоронить замысел Трампа«: Пушков прокомментировал нежелание ЕС участвовать в “Совете мира”

Пушков: Лидеры Евросоюза объявили бойкот идее Трампа о Совете мира.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые евролидеры решили объявить бойкот идее президента США Дональда Трампа о создании «Совета мира» по Газе. Об этом заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

«Похоже, европейцы решили объявить бойкот замыслу Трампа создать “Совет мира”, который он же и возглавил», — написал сенатор.

Он отметил, что во всяком случае, вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским премьером Киром Стармером, отклонившими приглашение главы Белого дома, в сторону ушла и глава кабмина Италии Джорджа Мелони, которая сослалась на то, что часть устава Совета якобы противоречит конституции Италии.

Пушков отметил, что, по всей видимости, таким образом европейцы хотят похоронить замысел Трампа.

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее хозяин Овального кабинета заявил о намерении ввести 200% пошлины на французское вино и шампанское, чтобы Макрон все же согласился принять его приглашение в «Совет мира» по управлению сектором Газа.

Агентство Bloomberg отметило, что идея Трампа создать альтернативную ООН структуру — так называемый «Совет мира» — столкнулась с холодным приемом со стороны ключевых союзников.

