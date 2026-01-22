Кабмин назвал отрасли, которые получат первоочередную господдержку

Состояние каждой отрасли будут еженедельно рассматривать на заседаниях правительственной комиссии в первом квартале 2026 года. Новак также поручил подготовить прогнозы по объемам выпуска и заранее разработать конкретные меры поддержки. В лесной отрасли акцент планируют сделать на инфраструктуру и расширение экспортных возможностей.