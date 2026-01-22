Кабмин назвал отрасли, которые получат первоочередную господдержку

Основной темой обсуждения стали дополнительные меры помощи предприятиям, где по итогам 2025 года зафиксировано снижение объёмов производства. По результатам заседания был сформирован список отраслей, требующих первоочередного внимания.
В него вошли сельскохозяйственное машиностроение, автопром, лёгкая и полиграфическая промышленность, производство стройматериалов, мебели, резиновых и пластмассовых изделий, чёрная металлургия, электротехника, лесопромышленный комплекс, добыча угля, а также производство продуктов питания и напитков.
Состояние каждой отрасли будут еженедельно рассматривать на заседаниях правительственной комиссии в первом квартале 2026 года. Новак также поручил подготовить прогнозы по объемам выпуска и заранее разработать конкретные меры поддержки. В лесной отрасли акцент планируют сделать на инфраструктуру и расширение экспортных возможностей.
Ранее Life.ru писал, что Банк России прогнозирует резкий рост оборота наличных денег в долгосрочной перспективе. Согласно базовому сценарию центрального регулятора, за пять лет он увеличится на 22%, достигнув 24 триллионов рублей.
