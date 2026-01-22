Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин назвал отрасли, которые получат первоочередную господдержку

Правительство России определило отрасли экономики, которые нуждаются в приоритетной поддержке. Решение приняли на заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей, которое провёл вице-премьер Александр Новак.

Источник: Life.ru

Основной темой обсуждения стали дополнительные меры помощи предприятиям, где по итогам 2025 года зафиксировано снижение объёмов производства. По результатам заседания был сформирован список отраслей, требующих первоочередного внимания.

В него вошли сельскохозяйственное машиностроение, автопром, лёгкая и полиграфическая промышленность, производство стройматериалов, мебели, резиновых и пластмассовых изделий, чёрная металлургия, электротехника, лесопромышленный комплекс, добыча угля, а также производство продуктов питания и напитков.

Состояние каждой отрасли будут еженедельно рассматривать на заседаниях правительственной комиссии в первом квартале 2026 года. Новак также поручил подготовить прогнозы по объемам выпуска и заранее разработать конкретные меры поддержки. В лесной отрасли акцент планируют сделать на инфраструктуру и расширение экспортных возможностей.

Ранее Life.ru писал, что Банк России прогнозирует резкий рост оборота наличных денег в долгосрочной перспективе. Согласно базовому сценарию центрального регулятора, за пять лет он увеличится на 22%, достигнув 24 триллионов рублей.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше