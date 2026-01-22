Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас заявила о «серьезном ударе» по отношениям США и ЕС

Отношения между США и Евросоюзом «получили серьезный удар» за последнюю неделю. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас перед чрезвычайным заседанием совета лидеров блока.

Источник: Reuters

«Разногласия между союзниками, такими как Европа и Америка, только идут на пользу нашим противникам, которые наблюдают за этим и наслаждаются зрелищем», — сказала Каллас журналистам (цитата по Reuters).

Отношения стран ЕС и США ухудшились после высказываний американского президента Дональда Трампа о планах присоединить к Соединенным Штатам Гренландию. Трамп угрожал с 1 февраля ввести 10-процентные пошлины против европейских стран, поддержавших Данию в вопросе владения островом. Европейские страны призвали применить против США «торговую базуку». 22 января Дональд Трамп на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте договорился о некоем плане по Гренландии, детали которого публично не разглашались.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше