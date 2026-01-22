Россия призвала ОБСЕ отреагировать на дискриминацию русскоязычных в Латвии

«Призываем профильные исполструктуры ОБСЕ наконец-то дать оценку проводимым репрессиям и отреагировать на масштабную дискриминацию русского и русскоязычного населения в Латвии», — заявил Полянский.
Дипломат подчеркнул, что Москва ожидает реакции со стороны профильных институтов ОБСЕ и призывает рассматривать это заявление как официальное обращение к руководству организации, отвечающему за защиту национальных меньшинств, права человека и свободу СМИ.
Ранее Life.ru писал, что российские граждане пытались оспорить в латвийских судах решения об аннулировании им вида на жительство, но пока ни одно судебное решение не было вынесено в их пользу. Около трёх тысяч человек самостоятельно покинули Латвию, и десять человек подверглись депортации.
