Россия призвала ОБСЕ отреагировать на дискриминацию русскоязычных в Латвии

Россия призвала профильные исполнительные структуры ОБСЕ отреагировать на ситуацию с правами русского и русскоязычного населения в Латвии. С таким заявлением на заседании совета ОБСЕ выступил постоянный представитель РФ Дмитрий Полянский.

Источник: Life.ru

«Призываем профильные исполструктуры ОБСЕ наконец-то дать оценку проводимым репрессиям и отреагировать на масштабную дискриминацию русского и русскоязычного населения в Латвии», — заявил Полянский.

Дипломат подчеркнул, что Москва ожидает реакции со стороны профильных институтов ОБСЕ и призывает рассматривать это заявление как официальное обращение к руководству организации, отвечающему за защиту национальных меньшинств, права человека и свободу СМИ.

Ранее Life.ru писал, что российские граждане пытались оспорить в латвийских судах решения об аннулировании им вида на жительство, но пока ни одно судебное решение не было вынесено в их пользу. Около трёх тысяч человек самостоятельно покинули Латвию, и десять человек подверглись депортации.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

