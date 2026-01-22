Ричмонд
Самолёт Уиткоффа вошёл в воздушное пространство России

Похоже, самолёт американского спецпредставителя Стивена Уиткоффа уже в воздушном пространстве России. Об этом сообщили в диспетчерской службе, которая следит за полётами над Латвией. Они передали управление бортом российским коллегам, когда самолёт пересёк границу в районе точки IGORO в 21:44 по Москве.

Напомним, Уиткофф летит в Москву из Цюриха, куда он прибыл на форум в Давосе. Его вылет состоялся в 19:47 по московскому времени.

Напомним, что встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоится в Москве вечером 22 января. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, после разговора будет организован брифинг Юрия Ушакова, который также примет участие в переговорах. Конкретные темы беседы не известны, тем не менее Путин подтвердил, что в ходе рабочего визита будет продолжен диалог по вопросам украинского урегулирования.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

