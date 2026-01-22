Ричмонд
Казахстан вступил в «Совет мира» без обязательного взноса в $1 млрд

Республика Казахстан стала членом «Совета мира» по Газе без внесения добровольного взноса в размере $1 млрд, сообщили журналистам в пресс-службе президента Касым-Жомарта Токаева.

Источник: Аргументы и факты

Отмечено, что вступление в Совет осуществляется исключительно по суверенному решению государства. С момента присоединения срок пребывания страны в Совете составляет три года. Упомянутый в уставе добровольный взнос не является обязательным условием членства и предоставляется по желанию участников. В случае внесения взноса в первый год государство может продлить свое участие сверх трехлетнего срока.

«Казахстан вступил без финансового взноса, что полностью соответствует положениям Устава», — добавили в пресс-службе.

22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе представители 19 стран подписали устав «Совета мира». По словам главы США Дональда Трампа, к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в рамках соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС для управления сектором Газа и предполагается, что он также будет заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

