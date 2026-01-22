Ричмонд
Путин до 2030 года продлил проект по реформе высшего образования

Президент России Владимир Путин подписал указ, по продлению пилотного проекта по реформе высшего образования. Он будет действовать до 2030 года.

Источник: Life.ru

Первоначально реализация была запланирована на период с 2023/24 по 2025/26 учебные годы, но теперь срок её проведения продлён до 2029/30 учебного года включительно. Напомним, что указ о запуске этого пилотного проекта Владимир Путин подписал 12 мая 2023 года. В пилотном режиме участвуют шесть университетов: МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и Томский государственный университет.

Суть реформы заключается в переходе к трёхуровневой системе, включающей базовое высшее образование, специализированную подготовку и профессиональную ступень. К специализированному уровню отнесены магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Планируется, что обучение по программе базового высшего образования будет длиться от четырёх до шести лет, а в магистратуре — от одного года до трёх лет.

Ранее Владимир Путин утвердил закон благодаря которому, выпускники колледжей и техникумов получат право поступать в вузы без сдачи ЕГЭ. Согласно документу, данная возможность будет доступна только при условии, что выбранное в вузе направление подготовки соответствует полученной ранее в колледже специальности.

