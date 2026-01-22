Путин до 2030 года продлил проект по реформе высшего образования

Первоначально реализация была запланирована на период с 2023/24 по 2025/26 учебные годы, но теперь срок её проведения продлён до 2029/30 учебного года включительно. Напомним, что указ о запуске этого пилотного проекта Владимир Путин подписал 12 мая 2023 года. В пилотном режиме участвуют шесть университетов: МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и Томский государственный университет.
Суть реформы заключается в переходе к трёхуровневой системе, включающей базовое высшее образование, специализированную подготовку и профессиональную ступень. К специализированному уровню отнесены магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Планируется, что обучение по программе базового высшего образования будет длиться от четырёх до шести лет, а в магистратуре — от одного года до трёх лет.
Ранее Владимир Путин утвердил закон благодаря которому, выпускники колледжей и техникумов получат право поступать в вузы без сдачи ЕГЭ. Согласно документу, данная возможность будет доступна только при условии, что выбранное в вузе направление подготовки соответствует полученной ранее в колледже специальности.
