Путин продлил срок пилотного проекта по реформе высшего образования до 2030 года

Президент России Владимир Путин продлил пилотный проект по реформе высшего образования в стране до 2030 года и увеличил количество участвующих в нем вузов. Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
«Внести в указ президента РФ от 12 мая 2023 года № 343 “О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования”… изменения… в пункте 1 слова “в 2023/24 — 2025/26 учебных годах” заменить словами “в 2023/24 — 2029/30 учебных годах” — говорится в тексте документа.
Новая система подразумевает несколько уровней обучения: высшее образование — базовое и специализированное, а также профессиональное — аспирантура.
